UMKE timleri 3 günlük tatbikattan geçti

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 15’inci Bölge illeri tatbikatına Afyonkarahisar’dan 2 UMKE timi katıldı.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 15'inci Bölge illeri tatbikatına Afyonkarahisar'dan 2 UMKE timi katıldı.
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya illerini kapsayan 15'inci UMKE Bölge illeri tatbikatı Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, Emet- Tahtalı Yenice mevkisinde yapıldı. Tatbikata Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 UMKE timi katıldı. Harita kullanarak yön bulma, pusula kullanma ve orman yangınları konuları üzerine gerçekleştirilen tatbikat üç gün sürdü.