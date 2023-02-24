Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 68 yaşındaki bir kadın Umre ziyareti için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladı.

Sandıklı ilçesi Koçhisar köyünde yaşayan Fatma Çelik, yıllarca Umre'ye gitmek için biriktirdiği parayı depremzede vatandaşlar için bağışladı. Fatma Çelik Sandıklı İlçe Müftülüğünü arayarak, depremzedeler için bağış yapmak istediğini bildirdi. Sandıklı İlçe Müftülüğünde görevliye Umre parasını teslim eden Çelik, "Allah herkese daha çok versin, devletimize ve milletimize sabır versin. Allah'ım ölenlere rahmet, kalanlara sabır, yaralılara şifa versin. İzlediğimde ben bu acıya dayanamadım. 'Umreye gitmeyeceğim ve bu parayı depremzedelere bağışlayacağım' dedim" diye konuştu.