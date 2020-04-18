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Un yüklü kamyon devrildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza hasarla atlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza hasarla atlatıldı.


Kaza, Çay-Emirdağ karayolunda 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 K 7375 plakalı un yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olay yerine gelen, polis ekipleri kamyonu yoldan kaldırdı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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