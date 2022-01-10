Un yüklü tır devrildi, faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da kavşaktan dönüş yapmaya çalışan tır devrildi. Tırın dorsesindeki yüzlerce çuval un çevreye dağılırken, kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek facianın önüne geçti.

Kaza, Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Ç., idaresindeki 06 PZA 48 plakalı tır, ilçe çıkışındaki kavşağa geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın dorsesindeki yüzlerce çuval un ise çevreye dağıldı. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, devrilen tırdan yola dağılan un çuvalları ise olay yerine gelen bir başka kamyona yüklendi.