Unda fahiş fiyata TMO'dan müdahale

Afyonkarahisar Bakkallar Odası, undaki fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla TMO ve un fabrikaları ile yapılan görüşmeler sonrası fırıncı esnafına çuvalı 195 TL'den un temin etti.

Afyonkarahisar'da fırıncı esnafının maruz kaldığı fahiş un fiyatlarıyla ilgili olarak Afyonkarahisar Bakkallar Odası tarafından çalışma başlatıldı. Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün, çalışmaların sonuç verdiğini belirterek Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) girişimleri ile un fabrikalarına ucuz buğday temini yapılarak un fabrikalarının fırınlara 195 TL'ye un temin edeceğini bildirdi. Üstün açıklamasında, “İlgili un fabrikalarıyla görüştük. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürümüz ile birlikte Afyon genelinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nden şartlı olarak satacakları unları piyasaya süreceklerine dair sözlerini almış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımızda Afyonkarahisar'daki fahiş un konusunun Cumhurbaşkanımıza kadar iletildiğini, dolayısıyla bununla birlikte kendilerinin şahsımıza ve bizim yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkürlerini ilettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler burada Afyonkarahisar'da fahiş olan un fiyatlarıyla ilgili çalışmalarımızın ötesinde aynı zamanda 81 ilimizde de Bakkallar Odaları ve Fırıncılar Esnaf Odaları ile birlikte böyle bir durumun akın akın ülke geneline yayılabileceğini bildirmek isteriz. Şuanda Allah nasip ederse 185 TL artı KDV ve yol masrafı olmak üzere en fazla 195 lira gibi rakamlarla fırıncı esnafımıza ununu temin etmek üzere sözleri aldık” ifadelerine yer verdi.