Üniversite kayıtları başladı

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Afyon Kocatepe Üniversitesini kazanan öğrenciler kayıtlarını, e-devlet üzerinden 16 Ağustos 2019 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında veya üniversiteye gelerek Afyon Meslek Yüksekokulunda yer alan kayıt masalarında 19 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) AKÜ'de lisans için 4051, ön lisans için 3871 olmak üzere toplamda 7922 öğrenci kontenjanı bulunurken; yerleştirme sonuçlarına göre 3264 öğrenci lisans programlarına, 3510 öğrenci ise ön lisans programlarına yerleştirildi. Toplam 6774 öğrencinin yerleştiği sonuçlara göre AKÜ'de lisans programlarında doluluk oranı yüzde 86.35, ön lisans programlarında doluluk oranı ise yüzde 90,67 olarak gerçekleşti.

Akademik birimler ve kayıt tarihleri

Kayıt haftası kapsamında 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü Bolvadin Meslek Yüksek Okulu (MYO), Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sinanpaşa MYO ve Turizm Fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları gerçekleştirilecek. 20 Ağustos 2019 Salı günü ise Bayat MYO, Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dinar MYO, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Şuhut MYO, Emirdağ MYO ve Veteriner Fakültesi öğrencileri kayıt yapabilecek. 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sandıklı MYO ve Sultandağı MYO'ya yerleşen öğrenciler; 22 Ağustos 2019 Perşembe günü Afyon MYO programlarına yerleşen öğrenciler; 23 Ağustos 2019 Cuma günü ise Başmakçı MYO, Çay MYO, Dazkırı MYO, İscehisar MYO, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokuluna yerleşen öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilecek.