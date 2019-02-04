Üniversite öğrencileri ciddi bir olaya karışmadı

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) ile Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim gören ve Afyonkarahisar'ın yurt imkanlarından faydalanan öğrencilere daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak adına güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. AKÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının başkanlığını Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz yaptı. Toplantıya Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, rektör yardımcıları, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri katıldı.

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARIŞTIĞI CİDDİ BİR OLAY YAŞANMADI”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın ağır ağır eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Tutulmaz; “Üniversitelerin en önemli özelliği genç nüfusa sahip olması nedeniyle problemlerin daha fazla olma ihtimali olmasıdır. Bu problemleri il yönetimi ve üniversite yönetimiyle bir araya gelerek öncelikle bugüne kadar karşılaştıklarımız problemleri nasıl çözebiliriz. İkinci aşamada da bundan sonra muhtemel problemler nelerdir ya da işin olumlu tarafından baktığımız da şehirle üniversite iş birliğini genel anlamda nasıl kurabiliriz bunları değerlendireceğiz. Tabi, ağırlıklı konumuz güvenlik. Gerek ilimizin genelinde gerekse ülkemiz de bu dönem üniversitelerle işbirliğini yapma yönünde toplantıların olduğu bir dönem biz bugün bunu değerlendireceğiz. Ancak geldiğimiz noktada ilimiz asayiş açısından üniversite eğitiminin verimliliği açısından çok iyi bir konumda. 1 buçuk yıldır burada görev yapıyorum. Görev yaptığı süre içersin de üniversite öğrencilerimizin karıştığı ciddi her hangi bir problemlerle karşı karşıya gelmedik. Bunda gerek üniversite yönetimimizin hassasiyeti gerekse de ildeki il müdürlerimizin ve güvenlik birimlerimizin hassasiyeti çerçevesinde meselelere bakış açımızın bir sonucudur. İnşallah bundan sonrada bu tür toplantılarda varsa eksikliklerimiz bunları ele alacağız” dedi.

“İLİMİZİN DAHA GÜVENLİ OLMASI İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ”

Tercih edilen üniversite olma anlamında bu tip toplantıların katkısı olacağını kaydeden Tutulmaz; “İlimizi daha huzurlu daha güvenli daha yaşanılır bir halde nasıl tutabiliriz bunun temini yönünde gayret sarf edeceğiz. Bundan sonrada ilimizin üniversitelerinin bundan sonrada tercih edilen üniversitelerden olması yönünde inşallah bu tür toplantılar katkı sağlayacaktır. Çünkü aile çocuğunu üniversiteye gönderirken en çok üzerinde durduğu şeylerden birisidir oranın huzurlu ve güvenli olması. Burada inşallah bu yönüyle de artı değerli bir il olacaktır. Buna inanıyoruz ve bu yönde çalışma gösteriyoruz” dedi.