Üniversite öğrencileri köy okulundaki kardeşlerini unutmadı

Öğretim görevlisi Mehmet Akif Çakırer'in önderliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, sorumluluk projesi kapsamında, köy okulunu ziyaret edip öğrencilere kendi imkanlarıyla topladıkları kitapları ve çeşitli hediyeleri verdiler. Okul bahçesinde ve sınıfta küçük kardeşleri ile çeşitli oyunlar oynayan üniversite öğrencileri, küçük kardeşleri ile unutulmaz anlar yaşadı.

Abi ve ablalarına teşekkür eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri ise, derslerine çok çalışarak üniversiteyi kazanıp köy okullarına abi ve ablalarından gördükleri gibi yardım edeceklerinin sözünü verdi.

Bolvadin Meslek Yüksekokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.