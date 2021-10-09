Üniversite öğrencileri terör örgütlerinin istismarına karşı bilgilendirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca başlatılan “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çerçevesinde; toplamda 5 gün süren kentte faaliyet gösteren üniversitelerin kampüs alanları içerisinde fakülte ve yüksekokulların önünde stant kurularak terör örgütlerinin eleman temini için öğrencileri istismar edebileceği konularda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 9 bin adet el broşürü, 6 bin adet not defteri dağıtımı gerçekleştirilirken konu ile alakalı yaklaşık 20 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtildi.

Ayrıca yine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen “SİBERAY” projesi kapsamında; toplamda 5 gün süren kentte faaliyet gösteren iki devlet üniversitesinin kampüs alanları içerisinde fakülte ve yüksekokulların önünde stant kurularak yasadışı bahis, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konularında üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bilgilendirme çalışması yapıldığı belirtildi.

SİBERAY” projesi kapsamında da 3 bin adet el broşürü dağıtımı yapılırken yaklaşık 20 bin öğrencinin bilgilendirilmesinin yapıldığı bildirildi.