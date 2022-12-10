İhlas Haber Ajansı

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Üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (YO) Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri ve Dinar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü öğrencileri, köy okulunun yıpranan duvarlarını tamir edip, duvarlarını boyadı.


Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Proje Sorumluları; Öğretim Görevlisi Nefise Korkutmaz Ergin ile Öğretim Görevlisi Mukadder Aksakal nezaretinde öğrenciler, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesine bağlı Karahacılı Köyü İlkokulu ile Karahacılı Köyü Anasınıfının yıpranan duvar ve kapılarını tamir ederek, duvar ve kapılarını boyadılar.

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