İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Üniversite öğrencilerine yönelik Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk Etkinliği

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin katılımı ile Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk Etkinliği yapıldı.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin katılımı ile Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk Etkinliği yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerine yönelik Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk Etkinliği yapıldı. Erkmen Tabiat Parkında gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar DKMP Şefi Mehmet Sonkaya tarafından alanla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte çöpler toplandı ve ağaçlara kuş yuvaları asıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.