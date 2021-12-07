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Üniversite öğrencilerine yönelik 'tarih medeniyeti' konulu söyleşi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan üniversiteli öğrencilere yönelik "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan üniversiteli öğrencilere yönelik "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi yapıldı.


Alan Kılavuzu Araştırmacı Yazar Habib Akalın tarafından (KYK) Yurdunda düzenlenen "Tarih medeniyeti" konulu söyleşi öncesinde milli mücadele döneminde kullanılan bazı kalıntılar öğrencilere gösterilmesinin ardından söyleşiye geçildi. Akabinde Araştırmacı Yazar Akalın tarafından tarih öncesi medeniyetlerin günümüze izleri konusunda bilgiler verildi.

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