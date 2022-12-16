Afyonkarahisar'da polis tarafından üniversite ve ilkokul öğrenci velilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolvadin Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Anıtkaya İlkokulundaki velilere yönelik UYUMA çerçevesinde seminer verildi. Seminerde narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımını önleme ve madde kullanımının zararları konusunda bilgi verildi. Seminerlere katılımın yoğun olduğu gözlendi.