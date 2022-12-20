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Üniversiteli kız öğrencilere KADES anlatıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) üniversiteli kız öğrencilere tanıtıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) üniversiteli kız öğrencilere tanıtıldı.


Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından KADES Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan kız öğrencilere tanıtıldı. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, düzenlenen programa katılarak, kız öğrencilere uygulama hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Bilici, kadına şiddet konusunda da bilgiler vererek, öğrencilere başarılar diledi.

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