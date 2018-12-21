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Üniversitenin eski mezunları ile “Mezunlar Paneli”

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından “Mezunlar Paneli” gerçekleştirildi.


İbrahim Küçükkurt konferans salonunda düzenlenen ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Sena Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, haber kameramanları Tuğay Çoban (2012 mezunu), Ferhat Barulay (2011 mezunu) ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Arş. Gör. Elçin Akçora As panelist olarak yer aldı.


Çalışma hayatlarında yaşadıkları tecrübeleri öğrenciler ile paylaşan mezunlar, öğrencileri okul bittikten sonra karşılaşabilecekleri muhtemel durumlara ilişkin bilgilendirdi. Çalışma hayatında dikkat etmeleri gereken hususlar üzerinde durarak AKÜ öğrencilerine bilgiler veren mezunlar, özellikle uygulamalı derslerde ortaya koyulan ürünlerin lisansüstü eğitim ve iş başvurularında önem taşıdığını, en az bir yabancı dilin bilinmesinin gerektiğini ve fakülte yıllarının verimli geçirilmesi gereken dönemler olduğunu vurguladı.


Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Kula Demir'in yanı sıra bölüm öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katıldığı panelin bitiminde mezunlara katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür eden Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Kula Demir tarafından günün anısına katılımcılara hediyeleri takdim edildi.

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