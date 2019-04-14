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Unutulmaya yüz tutmuş şapkacılık mesleğini 55 yıldır yapıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan şapkacılık mesleğini sürdüren Ömer Günhan, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutan şapkacılık mesleğini sürdüren Ömer Günhan, yetiştirmek için çırak bulamadıklarını söyledi.


Şuhut'ta Ömer Günhan, 1965 yılında çırak olarak başladığı şapkacılık mesleğini devam ettiriyor. 55 yıldır mesleğini sürdüren sanatkar Günhan, mesleğin yaşaması için var gücüyle mücadele ettiğini belirtti. Küçük bir dükkânda şapka imalatı yapan Günhan, uzun zamandır kendi imkanlarıyla mesleğini sürdürdüğünü ve malzeme sıkıntısının olduğunu söyledi. Günhan, "1965 yılında çıraklık ve kalfalık dönemim başladı. 5 yıl gibi bir zaman geçti aradan da kendim dükkan açtım. O günden beri de kendim çalışıyorum. Bu şapka 13 parça, 13 defa elden geçiyor. Malzeme temininde sıkıntı var, dışarıdan buluyoruz malzemeyi. Mümkünse İstanbul'dan alıyoruz malzemeyi. Bizim meslekte çırak yetiştirilmiyor. Çırak yetiştirilmesi lazım'' dedi.

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