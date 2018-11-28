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Uşak Birlik Başkanı Atalay Savaş, Afyonkarahisar ESOB tesisine hayran kaldı

Zafer Kalkınma Ajansı’nın toplantıları nedeniyle Afyonkarahisar’da bulunan Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, ziyaret ettiği Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tesislerine hayran kaldı.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın toplantıları nedeniyle Afyonkarahisar'da bulunan Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, ziyaret ettiği Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tesislerine hayran kaldı.


Afyonkarahisar ESOB Başkanı Abdülkadir Konak'ı makamında ziyaret eden Uşak Birlik Başkanı Savaş, tesisleri gezdi, birim sorumluları ile sohbet etti. Uşak ESOB Başkanı Savaş, çalışma ortamı ve birimlerin çalışmaları ile Afyon Birliğin'nin örnek olduğunu söyledi.

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