Üstün yetenekli çocuklar seçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, üstün ve özel yetenekli öğrencilere hizmet veren ve Afyonkarahisar'da da bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) için 2021-2022 öğrenci seçme sürecini başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üstün ve özel yetenekli öğrencilerin okul dışı zamanlarda eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak öğrencileri belirlemek üzere 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı BİLSEM tanılama kılavuzuna göre, bu dönem BİLSEM'lere ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri tarafından Genel Yetenek, Müzik ve Görsel Sanatlar alanlarından aday gösterilecek. Öğrencilerin, sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilip E-Okul sistemine işleme 10-21 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2 Şubat 2022'de aday gösterilen öğrencilerin belgeleri e-okul üzerinden alınabilecek. Öğrenciler, Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından 19 Şubat-8 Mayıs 2022 arasında yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak, bu basamağı geçen öğrenciler 13 Haziran-12 Ağustos 2022 tarihlerinde bireysel tanılamaya alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

Afyonkarahisar'da biri Merkezde Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, diğeri Dinar'da olmak üzere 2 Bilim Sanat Merkezi bulunuyor.