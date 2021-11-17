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Uyuşturucu alışverişi yapılan eve polis baskını: 5 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından bir eve yapılan baskında 5 kişi değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir eve yapılan baskında 5 kişi değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile yakalandı.


Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir ev de uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 6 gram bonzai, 63 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonun ardından O.T. (27), S.D. (20), Y.K. (29), A.Ç. (24) ve İ.E. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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