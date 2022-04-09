Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yolda şüphe üzerine 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Aramada şahısların üzerinden 116 adet captagon isimli uyuşturucu hap yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında yabancı uyruklu oldukları belirlenen B.O. ve O.A., isimli şahıslar gözaltına alındı.