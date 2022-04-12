İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından metanfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucular ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından metanfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucular ile yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, H.A. ve E.İ.'nin Antalya'dan Afyonkarahisar'a uyuşturucu getirecekleri yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı şahısların kullandığı aracı takibe aldı. Ardından aracı Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde durduran ekipler araçta yaptıkları aramada 12 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 1 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından ekipler tarafından gözaltına alınan H.A. ve E.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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