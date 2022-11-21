İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 343 gram metamfetamin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 343 gram metamfetamin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar-Kütahya karayolunda durdurulan bir otomobilde arama yapan polis ekipleri 343 gram metamfetamin ve 50 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Ö.D. ve G.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.