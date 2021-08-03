Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişiden, 2'si tutuklandı

Afyonkarahisar'da narkotik polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Zafer, Dörtyol, Fatih ve Erenler Mahalleri'nde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 6 paket halinde yaklaşık 7,5 gram metamfetamin, uyuşturucu içme aparatları ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 260 TL para ele geçirildi. Operasyonda V.Ö., E.I., G.B., ile Yusuf D., ve Barış B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan adliyeye sevk edilen Yusuf D., ve Barış B., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.