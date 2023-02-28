Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, bir kişi ise gözaltına alındı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede denetim yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir şahsı durdurarak üst aramasına yaptı. Aramada 4 parça halinde 26.16 gram sentetik kannabinoid, 0.79 gram tütünle karışık sentetik kannabinoid, 11.08 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayın ardından F.C., isimli şahıs hakkında gözaltına alındı.