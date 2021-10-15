Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Operasyon, Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklığında yapıldı. Edinilen bilgilere göre, takibe alınan iki şahsın durduran ekipler şüphelilerin yaptıkları üst aramasında 47.24 gram metamfetamin, 25 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 5.01 gram Afgan sakızı ele geçirildi. Operasyonunda ardından

Yousuf A. (22) ve Ali N. (25) isimli şahıslar gözaltına alındı.