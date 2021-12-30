İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanırken, operasyonda değişik türlerde de uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalanırken, operasyonda değişik türlerde de uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adresle ile bir otele baskın düzenleyen ekipler 17.58 gram metamfetamin, 1.48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun ardından Y.K. (34), B.Y. (26) ve K.Ö. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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