Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 100 ram skunk isimli uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbarata üzerine harekete geçen ekipler Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 2 kilo 100 ram skunk isimli uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 100 TL para ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan E.A., F.K., A.D. ve O.Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.