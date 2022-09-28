Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık ve benzeri çeşitli suçlardan 3 ayrı yakalama kararı bulunan ve hakkında 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A., uzun soluklu bir çalışma sonucunda Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Yakalanmamak için sürekli adres değiştiren G.A., Emirdağ polisince saklandığı bir gecekonduda kıskıvrak yakalandı. G.A.'nın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucunda satışa hazır vaziyette sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten Emirdağ polisi G.A'nın uyuşturucu ticaretinde S.A, E.D ve V.T., isimli kişilerle bağlantılı olduğunu tespit etti. Diğer şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan arama sonucunda satışa hazır hale getirilmiş vaziyette metanfetamin diye tabir edilen sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu emdirilmiş peçete, uyuşturucu içmek için kullanılan aparatlar, 1 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda tarihi eser görünümlü objelere ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden G.A.'nın tutuklanarak Bolvadin Cezaevine teslim edildiği, diğer 3 şüphelinin ise ilgili mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmalarına devam edildiği kaydedildi.