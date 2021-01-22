Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar merkezli İstanbul'da yapılan ve 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Afyonkarahisar ve İstanbul'da önceden belirlenen 9 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, baskınlarda yapılan aramalarda ise satışa hazır 2 pakette 1,67 gram esrar, 2 paket halinde 1,47 gram kenevir tohumu, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kısa dipçikli pompalı tüfek, 23 adet av tüfeği kartuşu ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şüphelilerden Gökhan B., Yasin Y., Ömer S., Mehmet S., Mustafa Rıdvan B., Serhat Can A., tutuklanırken, O.A., H.S.A., İ.K. ve M.A., ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.