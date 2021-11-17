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Uyuşturucu satıcıları ticari takside yakalandı

Afyonkarahisar’da elinde sentetik ilaç bulunan şahıs, ticari bir takside başka bir uyuşturucu satıcısı iki kişi ile birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar'da elinde sentetik ilaç bulunan şahıs, ticari bir takside başka bir uyuşturucu satıcısı iki kişi ile birlikte yakalandı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kent merkezi Salar Beldesinde ikamet eden şüpheli A.B.G. isimli şahsın elinde bulundurulması ve kullanılması yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç olduğu ve satmak için İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde müşteri aradığı yönünde bilgi alındı. Edinilen bilgiler doğrultusunda; Şüpheli A.B.G. isimli şahıs Gazlıgöl beldesinde yapılan yol kontrol faaliyetinde M.T. ve K.A. ile birlikte ticari bir takside yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında ve araç içinde yapılan aramada; bin 115 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan kimlik sorgusunda M.T. isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydının bulunduğu tespit edilirken A.B.G., M.T. ve K.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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