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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi 277 adet ecstasy ile birlikte yakalandı

Afyonkarahisar polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan iki kişi yakalanırken, toplam 277 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaret yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs toplam 277 adet ecstasy maddesi ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat sonucunda 2 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti' yapmaktan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Ayrıca konu ile bağlantılı oldukları iddiası ile kakalanan 2 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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