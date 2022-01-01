Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Söz konusu adresle ile bir otele baskın düzenleyen ekipler 17.58 gram metamfetamin, 1.48 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonun ardından Yasin K. (34), Bilal Y. (26) ve Kerem Ö. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.