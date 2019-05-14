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Uyuşturucu ticaretine geçit yok

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 11 paket eroin, 6 paket metamfetamin maddesi ve 44 adet suboxone marka hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 11 paket eroin, 6 paket metamfetamin maddesi ve 44 adet suboxone marka hap ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Emniyet müdürlüğü ekiplerince Dinar ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapılarken, yapılan operasyon neticesinde toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapmak” suçundan adli mercilere sevk edildi. 8 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 3 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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