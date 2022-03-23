Üzerinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Afyonkarahisar'da devriye gezen motosikletli polis timleri şüphelendikleri şahsın yaptıkları üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Sümer mahallesi Damardı sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri devriye gezdikleri esnada durumundan şüphelendikleri M.K., isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Ekipler aramada ruhsatsız tabanca ile 2 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahıs gözaltına alınarak, karakola götürüldü.