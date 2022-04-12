Üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan heykelle yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan heykel ele geçirdi.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yaşayan A.K., isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan heykel olduğu yönünde bilgi alan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Şahsı takibe alan ekipler ardından şüpheliyi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında bir adet küçük heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.