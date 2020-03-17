İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın üst aramasında; 5 paket halinde toplamda 5,97 gram skunk maddesi, poşet içerisinde 22,81 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 140 TL para ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilduğu bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.