Üzerine yanlışlıkla beton dökülen yavru kedi işçiler tarafından kurtarıldı

Afyonkarahisar'da bir inşaatta sıkıştığı demirlerin arasında kalan ve üzerine mikser ile beton döküldükten sonra fark edilen yavru kedi çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Olay merkez Selçuklu mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatta mikserlerle beton dökmeye gelen işçiler örülen inşaat demirlerinin arasındaki yavru kediyi fark etmeyerek beton dökmeye başladı. Beton pompacısı Bilal Çelik tarafından son anda fark edilen kedi, betonun içinden çıkartılarak hızlı bir şekilde yıkandı. Sağlık durumu son derece iyi olan kedinin betonun içinden kurtarılması cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.