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Üzerlerinden 74 adet uyuşturucu hap çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine 2 şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 74 adet extacy hap ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şuhut ilçesinde uyuşturucu madde satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada; 74 adet sentetik extacy uyarıcı hap ele geçirildi.


Yakalanan 2 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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