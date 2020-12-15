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Uzman Çavuş Taşpınar, Covid-19'a yenik düştü

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Bir süredir Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören Taşpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Hüseyin Taşpınar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilirken defin işleminin öğle namazına müteakip Şuhut'un Demirbel Köyü'nde yapılacağı öğrenildi.

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