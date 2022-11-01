Uzman psikologlar Davranışsal Bağımlılıklar eğitimi verdi

Afyonkarahisar'da psikologlar tarafından toplumda yaygın bir sorun olarak görülen ‘Davranışsal Bağımlılıklar' üzerine, Kur'an kurslarında eğitimi verildi.

Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü psikologlarından Hüsniye Ender, Numan Harputlugil ve Kaan Baltaş tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitimde davranışsal bağımlılığın, kişinin bir aktiviteyi ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen sürdürmesi, bırakmayı temenni etmesine rağmen davranışa devam etmesi şeklinde tanımlandığı kaydedildi. Eğitimde bağımlılık döngüsüne, kişilerin soruna ilişkin bireysel müdahale sınırlarına, destek için başvurabilecekleri yerlere değinildi. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgiler verilirken, eğitimlerde katılımcıların sorularına da yer verilerek etkileşimsel ilerleme de sağlandı.