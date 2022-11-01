İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uzman psikologlar Davranışsal Bağımlılıklar eğitimi verdi

Afyonkarahisar’da psikologlar tarafından toplumda yaygın bir sorun olarak görülen ‘Davranışsal Bağımlılıklar’ üzerine, Kur’an kurslarında eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'da psikologlar tarafından toplumda yaygın bir sorun olarak görülen ‘Davranışsal Bağımlılıklar' üzerine, Kur'an kurslarında eğitimi verildi.


Eğitimler İl Sağlık Müdürlüğü psikologlarından Hüsniye Ender, Numan Harputlugil ve Kaan Baltaş tarafından verildi. Gerçekleştirilen eğitimde davranışsal bağımlılığın, kişinin bir aktiviteyi ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen sürdürmesi, bırakmayı temenni etmesine rağmen davranışa devam etmesi şeklinde tanımlandığı kaydedildi. Eğitimde bağımlılık döngüsüne, kişilerin soruna ilişkin bireysel müdahale sınırlarına, destek için başvurabilecekleri yerlere değinildi. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgiler verilirken, eğitimlerde katılımcıların sorularına da yer verilerek etkileşimsel ilerleme de sağlandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.