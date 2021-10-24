Uzmanı meraklılarını eskitilmiş sahte tespihlere karşı uyardı

Afyonkarahisar'da 18 yaşından bu yana tespih alım satım işi yapan Bekir Kırgız, orijinal tespih ile sahte tespihin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu belirterek, özellikle koleksiyonerleri eskitilmiş, imamesiyle oynanmış sahte tespihlere karşı uyardı.

Osmanlı'dan günümüze miras kalan tespih kültürü Afyonkarahisar'da koleksiyonerler ve tespih meraklıları tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Kentte 18 yaşından beri tespih alım satımı ve koleksiyonerliğiyle ilgilenen Bekir Kırgız, dede mesleğini sürdürerek meraklılarına istediği her türlü tespihi tedarik ediyor. Tespih kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak istediğini ifade eden Kırgız, “Dededen başlayan bir meslektir. 18 yaşında tespihe merak salmamla başladı. Biz de 3'üncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. Tespih başlı başına bir kültürdür. Afyonlular tespihi sever, düşkündür. Türkiye geneline göre Afyon'da koleksiyoncu ve tespihçi daha fazla. Biz de çok memnunuz bu kültürün şehrimizde yaşatılmasından” dedi.

Sahte tespih konusunda uyaran Kırgız, sahte tespihin orijinalinden ayrıt edilebilmesinin çok zor olduğunun altını çizdi. Kırgız şöyle devam etti:

“Tespihle uzun yıllar iştigal eden kişiler bunun orijinal olup olmadığını anlayabilir. Sahte olup olmadığını anlamak biraz zor, çünkü üzerinde bir seri numarası ya da üretim tarihi yazmıyor. Tespihin güvenilir noktalardan alınması gerekiyor. Günümüzde benzetme tespihler, imamesiyle oynanmış ya da eskitilmiş tespihler bunlar Osmanlı dönemi orijinal denilerek satılabiliyor. Bu işle uzun yıllar ilgilenenler, bu işin erbabı olanlar ancak bu tespihlerin sahte ya da gerçek olduğunu anlayabilirler. Bu işin ustaları tespihi eline aldığı an kaç yıllık, kime ait, hatta hangi usta tarafından yapıldığını daha anlayabilirler.”

Tespih fiyatlarının 2 TL'den başladığını kaydeden Kırgız, “Normal bir usta işçiliği tespih bin TL'nin üzerinde satılıyor. Sıkma kehribar diye tabir ettiğimiz tespihler var, onlar biraz daha uygun. Çok kaliteli olanları ve orta düzeyde olanları da var tabii ki. Biraz daha vasıfsız ve tamamen plastiğe yönelmiş gruplar var. Onlar da tabi ucuza satılabiliyor” diye konuştu.

Kırgız, maddi değeri çok yüksek olan yatırımlık teşbihlerin de Afyonkarahisar'da ilgi gördüğünü söyledi.