Uzmanından geçmeyen öksürük şikâyeti ile ilgili önemli açıklama:

Celal Doğan, vatandaşların son dönemlerde öksürük şikâyeti ile hastaneye başvurmasında yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, “Vatandaşlarda 'Acaba Covid-19 salgını geri mi döndü?' endişesi hâkim durumda. Ama yapılan Covid-19 testleri negatif çıkmaktadır” dedi.

Covid-19 öncesi alışkanlıklara geri dönüldüğünü ifade eden Dr. Doğan, hastaların genelde uzamış öksürük şikâyeti ile kendilerine başvurduklarını ifade etti. Hastalar tedirgin olarak “Covid-19 salgını geri mi döndü?” sorularını kendilerine yönelttiklerine dikkat çeken Dr. Doğan, “Aslında yaptığımız test ve çalışmalarda genelde Covid-19 testlerimiz negatif çıkıyor. Kış döneminde, Covid-19 öncesi dönemlerde olduğu gibi, yeni bir salgınımız yok. Eski alışkanlıklarımıza geri dönüyoruz. İnfluenza diye tabir edilen bir salgın mevcut bu aralar. Bu influenza öncelikle çocuk hastalarımızda olmak üzere, sonra da yetişkinlere geçmek suretiyle bir salgın oluşturmakta. Bu salgına bağlı olarak da hastalarımızda ‘uzamış öksürük' dediğimiz bir şikâyet mevcut. ‘Uzamış öksürük' dediğimiz şey ise, 2 haftayı geçen öksürüklere biz ‘uzamış öksürük' diyoruz. 2 haftaya kadar olan öksürüklerimizi biz enfeksiyona bağlı olarak kabul ediyoruz. İki haftayı geçtiği andan itibaren biz bu öksürüklerimizi alerjen bir yapıya veya iyileşmeyen viral hastalığa bağlı olarak görebiliyoruz. Eğer ki, iki haftayı geçmiş bir öksürüğümüz var ise, mutlaka bir sağlık kuruluşuna hekimimize başvurmamız gereklidir. Eğer başvuruda bulunamıyor isek de evde ılıman, ılık içecekler içerek öksürüğümüzü tedavi etmeye çalışabiliriz” dedi.

"Şuan salgın var"

Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalara göre, mevsimsel viral bir salgın olduğunu ifade eden Dr. Doğan şunları söyledi:

“Bu hastalığın seyrine bakacak olur isek, hastalık öncelikle çocuk yaş gurubu dediğimiz hastalarımızda başlamakta. Yani okullarda öncelikle bir salgın haline gelmekte ve bu çocuk hastalarımızın eve bu mikrobu ve virüsü taşımasıyla beraber yetişkinlerimize bulaşmakta. Böylelikle ilçe çapında bir salgına neden olmakta. Bu da genelde dediğimiz gibi çocukluk çağında iki tane önemli bir virüs etkenimiz var birisi tıp dilinde RSV diye geçen virüs etkeni, diğeri ise halk arasında daha çok bilinen influenza kaynaklı olmakta bu şekilde önce çocuklarımızda ve sonra yetişkinlerde bir salgına ve salgınla birlikte de hastalarımızda daha çok görmüş olduğumuz uzamış öksürük ve burun akıntısına neden olmakta.”