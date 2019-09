Uzmanlar uyardı: “2,5 yaşına kadar emzirin”

Lale Camcı, anne sütünün çok değerli bir besin olduğunu belirterek 2,5 yaşına kadar emzirilmesinin bebeği hastalıklardan koruduğunu kaydetti.

Anne sütünün bir annenin bebeğine verebileceği en değerli armağan olduğuna dikkat çeken Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Lale Camcı, "Bebeğinizin sağlıklı büyümesi için su dahil her türlü besin gereksinimiz ilk 6 ay tek başına karşılanabilir. 6 aydan sonra ek gıdalarla birlikte 2,5 yaşına kadar emzirmek bebeğinizi hastalıklardan korur. Başarılı emzirme annenin bebeğini emzirebileceğini düşünmesi ve bunu başaracağına inanması ile başlar. Bebek doğum sonrası ilk yarım saat içinde emzirilmeye başlanmalı, bebek her istediğinde sık sık emzirilmeli bebeğin üç saatten fazla uyuması durumunda uyandırılarak emzirilmesi gerekir. Bebek ne kadar çok emerse anne o kadar süt üretir. Anne sütü ile beslenmenin hem anneye hem bebeye sayısız faydaları vardır. Anne sütü her zaman taze, temiz ve mikropsuzdur. Daima hazır ve bedavadır. Kolay sindirilir. Anne sütü bronşit ve enfeksiyon hastalıkları olan bebeklerde kabızlık, ishal daha az görülür. Anne meme ve rahim kanseri başta olmak üzere pek çok hastalıktan korunur” dedi.