Vahşi cinayete kurban giden genç kadın toprağa verildi

Denizli'de kocası tarafından sokakta kafası kesilerek öldürülen genç kadın memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; anne babasıyla birlikte yaşadıkları evinde 18 yaşındaki karısı Elif Irmak ile henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışan Ahmet Emre Irmak, kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra elindeki bıçakla karısını saçından sürüyerek evden dışarıya çıkardı. Karısını 100 metre ilerideki boş araziye götüren öfkeli koca, Elif Irmak'ı önce göğsünden bıçakladı ardından kafasını keserek öldürdü. Ahmet Emre Irmak, işlediği cinayetin ardından geri döndüğü evinde suç aleti bıçakla birlikte jandarmaya teslim oldu.

Karısını vahşice öldüren koca gözaltına alınırken, evde yaralı halde bulunan baba Hikmet Irmak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

“Irmak'ın cenaze namazı köy meydanında vatandaşların katılımıyla kılındı”

Olayın ardından genç kadının cansız bedeni kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi (PÜ) Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Elif Irmak'ın cenazesi sonrasında defin edilmek üzere memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne getirildi. Irmak'ın cenaze namazı köy meydanında vatandaşların katılımıyla kılındı. Cenaze töreninde Irmak'ın ailesi ile sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Irmak'ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, genç kadının tabutunun üzerine başörtüsünün örtülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.