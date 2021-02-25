Vaka sayılarının arttığı kentte vatandaş yine ‘vatandaşı' suçladı

Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre yükselişe geçti. Kentte geçen hafta 154 olan vaka sayısı bu hafta açıklanan verilere göre 230'lara yaklaştı.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da korona virüs (Covid-19) vakaları artışa geçti. Geçtiğimiz hafta kentte yüz binde 20.32 olarak açıklanan vaka sayıları bu hafta yükselişe geçerek yüz binde 31,62 olarak açıklandı. Buna göre kentteki vaka sayısı yaklaşık 230 oldu. Bu vakalardan 50'ye yakınının ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Vatandaşlar vaka sayılarının artmasına sebep olarak ise önlemlere yeteri kadar uyulmamasını gösteriyor. Birçok vatandaş özellikle bazı kişilerin maske, sosyal mesafe gibi kurallara uymadıklarını öne sürerek toplumun daha duyarlı olmasını istedi.

Öte yandan, vaka sayılarının artması üzerine kentte polis ve jandarma ile il salgın denetim ekipleri denetimleri artırmaya başladı.