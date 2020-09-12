Vakalar artınca belediye temizlik ekipleri sokağa indi

Ekipler çalışmalar kapsamında sabun, köpük ve kimyasallarla temizlik çalışması yaptı.

Afyonkarahisar Belediyesi Covid-19 salgınının ülkemizde başladığı ilk günden bu yana hijyen ve denetim seferberliğini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner ve Park Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Afyonkarahisar Belediyesi, bir dizi önlem ve tedbirler aldı.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak Korona virüse karşı alınan tedbirler artırdıklarına dikkat çeken Başkan Zeybek, şehrin dört bir yanında denetim yaptıklarını söyledi. Şehrimizde özellikle toplu kullanım alanlarında önlemler aldıklarını ifade eden Başkan Zeybek, çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğumuza dikkat çekti.

“Sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de düşünmeliyiz”

Başkan Zeybek, ekiplerin toplu kullanım alanlarının yanı sıra şehrin tüm cadde ve sokaklarını baştan başa periyodlar halinde ilaçlı ve köpüklü suyla yıkamaya başladıklarını ifade ederek, bu kapsamda duraklar, halk otobüsleri, parklardaki çocuk oyun gurupları ve spor aletleri, umumi tuvaletler, banka ATM'leri, camiler, çöp konteynırları sosyal tesisler ve kamu binalarının titizlikle dezenfekte edildiğini dile getirdi.

Çok ciddi bir salgınla karşı karşıya olunduğu kaydeden Başkan Zeybek “Devletimizin bizlerden istediği alınan kurallara harfiyen uymaktır. Maskeye, sosyal mesafeye hijyene riayet etmemiz. Hayatımızı seviyorsak, ailemizi seviyorsak, çocuklarımızı seviyorsak lütfen bu kurallara riayet edelim. Riayet etmezsek sonucunun çok ağır olacağını bilmeliyiz. Sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de düşünmeliyiz. Sizlerden ricam lütfen maske takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim. Temizliğe haddinden fazla riayet edelim ve hayatta kalalım” dedi.

Çalışmalarda 40 aracın ve 420 temizlik personelinin görev aldığı belirtildi.