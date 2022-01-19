Vali Çiçek: “Afyonkarahisar'ın, ismi Türkiye ile birlikte dünyada da duyulmaya başlandı”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte yıllarda yapılan turizm yatırımları sadece Türkiye'de değil dünyada da daha fazla tanınmaya başladığını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eras Eraslan, TGA Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy ve beraberindeki heyet, ‘Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı' için Afyonkarahisar'a geldi. Toplantı önce heyet Vali Çiçek'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Çiçek, heyet üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kentte son yıllarda özellikle Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisi'ne yapılan yatırımlardan bahseden Vali Çiçek, yatırımlar sayesinde Afyonkarahisar'ın sadece Türkiye'de değil dünyada da isminin sık duyulmaya başlayan bölgelerden birisi olduğunu dile getirdi.