Vali Çiçek: “Bir gencimizi bile kaybetmemeliyiz”

Türkiye'nin gençlerini kesinlikle kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Dünyanın gözünü diktiği Türkiye'de gençlerimizin uyuşturucu belasına yakalanması, bazı batakhanelere düşmesi o kadar acı verici ki. Dünyaya adalet, barış getirecek gençlere ihtiyacımız var. Bir gencimizi bile kaybetmemeliyiz” dedi.

Emirdağ Kaymakamlığı öncülüğünde ilçeye kazandırılan Emirdağ İlçe Halk Kütüphanesi 58. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri çerçevesinde kapılarını açtı. Ders çalışma alanı, kitap okuma alanı, çocuk kitapları, bilgisayar ve ücretsiz ikramların olduğu kütüphanenim açılış kurdelesini Vali Çiçek ilçe protokolü ile birlikte kesti. Açılışın ardından konuşan Vali Çiçek, kütüphanelerin toplum için özellikle de gençlik için önemine dikkat çekerek, “Etrafımızdaki her yer ateş çemberi. En son örneği Ukrayna. Ölümü Ortadoğu'ya mazluma hak gören bir batı ile karşı karşıyayız. Osmanlının çekildiği bütün coğrafyada acı, gözyaşı var. Şu da açık ki Türkiye elini çektiğinde Balkanlarda kan gövdeyi götürecek. Dünyanın gözünü diktiği Türkiye'de gençlerimizin uyuşturucu belasına yakalanması, bazı batakhanelere düşmesi o kadar acı verici ki. Dünyaya adalet, barış getirecek gençlere ihtiyacımız var. Bir gencimizi bile kaybetmemeliyiz. İslam aleminin, bu milletin ve dünyanın bizim gençlerimize ihtiyacı var. İşte gençlerimizin olması gereken yer kütüphaneler. Bu pırıl pırıl gençlerimizi buralarda görmeye ihtiyacımız var. Bazı şeyler işte buralardan değişecek. Mesai saatlerinin 08.00-23.00 olması da ayrı bir anlam ifade ediyor. Gençlerimiz daha fazla yararlanacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ilçemize hayırlı olsun” dedi.