Vali Çiçek biyokütle enerji santralinde devam eden yangınla ilgili konuştu

Şuan bütün görüntüler elimizde sabotaj mı yoksa kendiliğinden mi çıktı, ilk tespitlerimiz var desek yalan olur. Çünkü detaylı bir çalışma gerekiyor” dedi.

Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki çam kökleri ile mısır silaj balyaları alev alırken, 1 numaralı sahada çıkan yangın kontrol altına alınırken diğer sahadaki alevleri kontrol altına almak içinse çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgesine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Çiçek, daire müdürlerinden aldığı bilgiler sonrası bir açıklama yaptı. Vali Çiçek, yangına 200 kişilik ekiple müdahale edildiğini kaydetti. Yangının 170 dönüm alan içerisinde etkili olduğunu kaydeden Vali Çiçek, “35 itfaiye aracımız ve 11 arazözümüz ve gündüz saatlerinde de helikopter ile müdahale edildi. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar fakat yanan ürünlerin ağaç kökü, mısır balyaları olması ve saman balyalarının yanması içten içe devam ediyor. Yanan yerlerden çevresine kıvılcımlar atma ihtimali artıyor. Birde yangının çıktığı ilk andan itibaren saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar yangınla mücadelenin uzun sürmesine neden oluyor” dedi.

“12 vatandaşımız yangından etkilendi”

Yangından dolayı 12 kişinin dumandan etkilenerek tedavi altına alındığını belirten Vali Çiçek, olayda ayrıca 3 ahırın yandığını ve 8 çiftliğinde zarar gördüğünü ifade etti. Vali Çiçek, “Yangının başından itibaren arkadaşlarımızın yoğun çalışması var. 12 vatandaşımız yangından etkilendi, bu vatandaşlarımızın da 2'sine hastanelerde müdahale edildi. Birisi taburcu edildi diğeri de taburcu olacak. Diğer 10 vatandaşımıza ise olay yerinde müdahale edildi. Çok şükür bir can kaybımız yok. 2 ahırın tamamen, birinin de kısmen yanması 8 çiftlik yangından etkilendi” diye konuştu.

“58 büyükbaş 460 küçükbaş hayvanımızı tahliye ettik”

Yangından zarar gören ahır ve çiftliklerden 58 büyükbaş ile 460 küçükbaş hayvanın tahliye edildiğini aktaran Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Buradaki en büyük dezavantajımız ve bizi en çok yoran şey şuan rüzgarın hızının devam etmesi, meteoroloji ile görüşmelerimizde rüzgarın hızının azalmasını bekliyoruz. Ama şuan halen devam ediyor. 200 arkadaşımızı canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor. 58 büyükbaş 460 küçükbaş hayvanımızı tahliye ettik. Onlarda da herhangi bir zayiat vermedik. Bizi mutlu eden şey can ve hayvanlarımızda bir zayiat olmaması.”

“Savcılık tarafından yangının ilk çıktığı yerdeki kamera kayıtlarının hepsi alındı”

Yangındaki sabotaj iddialarının detaylı bir şekilde araştırıldığını vurgulayan Vali Çiçek, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin savcılık tarafından incelendiğini dile getirdi. Yangının gecenin ilerleyen saatlerinde kontrol altına alınabileceğini de sözlerine ekleyen Vali Çiçek, “Savcılık tarafından yangının ilk çıktığı yerdeki kamera kayıtlarının hepsi alındı. Bununla ilgili detaylı bir inceleme yaptıktan sonra doğaldır ki konuşabiliriz. Şuan bütün görüntüler elimizde sabotaj mı yoksa kendiliğinden mi çıktı, ilk tespitlerimiz var desek yalan olur. Çünkü detaylı bir çalışma gerekiyor. Arkadaşlarımızda bu yönde çalışıyorlar.

Yanan saman balyaları, mısır ve ağaç köklerinin bir anda tamamen söndürülmesi bugün için çok uygun görünmüyor ama ümidimiz bir iki saat içerisinde kontrol altına alabilmek” dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı alanda yanan ahşap elektrik direkleri ise ilginç görüntüler oluştururken, yanan direkler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.