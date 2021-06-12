Vali Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'na kentte yürütülen çalışmaları aktardı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'e kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şener, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çiçek, Şener'e kentte İl Özel İdaresi aracılığı ile yürütülen çalışmaları hakkında bilgiler erdi. Vali Çiçek, Şener'e ayrıca son 1 yıl içerisinde kent ile birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Frig Vadisi'nde yürütülen projelerden de bahsetti. Ziyarette sıcak karşılaşmasından dolayı Şener, Vali Çiçek'e teşekkürlerini iletti.